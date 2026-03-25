Nordex sorgt mit einem neuen Auftrag für Aufsehen: Erstmals kommt die neue Turbine N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 199 Metern zum Einsatz. Das Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen markiert nicht nur einen technologischen Meilenstein, sondern könnte auch wirtschaftlich neue Möglichkeiten für die Windenergie eröffnen. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Wird Nordex damit einen Wettbewerbsvorteil im Onshore-Markt ausbauen? Neue Turbinengeneration: Mehr Höhe, mehr Ertrag Mit dem Projekt Marienmünster-Altenbergen liefert Nordex erstmals drei Anlagen des Typs N175/6.X mit jeweils 7 MW Leistung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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