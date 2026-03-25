Der Energiespeicheranbieter Intilion hat von den regionalen Energieversorgern Mainzer Stadtwerke und ESWE (Wiesbaden) Aufträge für zwei Systeme mit zusammen 100 Megawattstunden Kapazität erhalten. Die beiden kommunalen Energieunternehmen Mainzer Stadtwerke AG und ESWE Versorgungs AG setzen gemeinsam mit dem Batteriespeicheranbieter Intilion zwei Projekte um: einen Batteriespeicher mit 67,7 Megawattstunden Kapazität und 22,7 Megawatt Leistung auf der Ingelheimer Aue in Mainz sowie ein System mit 33,8 Megawattstunden/11,3 Megawatt in Wiesbaden. Für das Projekt in Mainz ist die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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