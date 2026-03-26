Zürich - Der Asset Manager GAM hat 2025 erneut einen gewaltigen Verlust geschrieben. Und die verwalteten Vermögen sind bei erneuten Nettomittelabflüssen weiter deutlich geschrumpft. Die Rückkehr zur Profitabilität wird laut dem Management länger dauern als erhofft. Für 2025 resultierte ein Nettoverlust von 74,2 Millionen Franken nach 77,2 Millionen im Vorjahr, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der zugrunde liegende Verlust vor Steuern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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