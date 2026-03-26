"Auge um Auge, Zahn um Zahn" - so steht es im Alten Testament im Buch Exodus und Liviticus zu lesen. Der Angriff Irans auf Energieanlagen in Katar im März 2026 markiert einen Wendepunkt in der globalen Energieversorgung und führte zu einer neuen Phase der Gaspreiskrise. Iranische Raketen und Drohnen beschädigten mehrere Flüssiggas-Anlagen, wodurch etwa 17 % der Exportkapazität Katars vorübergehend ausfielen. Da Katar zu den größten Exporteuren von Flüssigerdgas (LNG) gehört, wirkte sich dieser Ausfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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