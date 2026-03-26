Deutliche Kursgewinne verzeichnete die Jenoptik-Aktie (A2NB60) am gestrigen Mittwoch. Auslöser war einerseits die Bestätigung der bereits vorab vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, aber auch ein relativ optimistischer Ausblick, eine überraschend erhöhte Dividende für das vergangene Jahr und ein neuer Vorstandschef, der spätestens im Oktober übernimmt, half dem Papier. Denn es wurden viele Unsicherheiten von der Aktie genommen. Denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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