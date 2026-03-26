Der Augsburger Antriebsspezialist Renk erlebt am heutigen Donnerstag einen massiven Rückschlag auf dem Parkett. Während der Kurs am Morgen noch versuchte, die psychologisch wichtige Unterstützung bei 50 Euro zu verteidigen, hat sich der Abgabedruck am späten Vormittag drastisch verschärft. Mit einem Minus von knapp 6,0 % fällt das Papier auf 49,23 Euro und rutscht damit unter eine Marke, die von vielen Marktteilnehmern als letzter technischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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