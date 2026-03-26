Nach ihrem Kurskollaps von -31% am vergangenen Freitag erlebte die Super Micro Computer-Aktie von Montag bis Mittwoch eine Erholungsrallye von +15%. Doch am Donnerstagmorgen legt der Serverhersteller wieder den Rückwärtsgang ein und verliert über -4%. Gibt es erneut schlechte Nachrichten in Bezug auf den Exportschmuggelskandal? Nun auch noch eine Sammelklage Ja, die gibt es. Aktionäre haben eine Klage gegen Super Micro Computer wegen mutmaßlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de