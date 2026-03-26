- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 6. Mai 2026 im Atlantic Congress Hotel, Messeplatz 3, 45131 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,25 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 6. Mai 2026 im Atlantic Congress Hotel, Messeplatz 3, 45131 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,25 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|15:38
|Mr. Wash Autoservice AG - HV am 06.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 6. Mai 2026 im Atlantic Congress Hotel, Messeplatz 3, 45131 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,25 €/Aktie.Den vollständigen Artikel...
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|01.04.25
|Mr. Wash Autoservice AG - HV am 14.05.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 14. Mai 2025 in den Räumen der Gesellschaft, Mr. Wash Autoservice AG, Gladbecker Str. 419, 45326 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag...
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