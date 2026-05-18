Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVMrWasstrong026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|12:38
|Mr. Wash AG: "Rekordjahr 2025 bei deutlich gekürzter Dividende von 0,25 Euro", HV-Bericht von GSC-Research
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|26.03.
|Mr. Wash Autoservice AG - HV am 06.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 6. Mai 2026 im Atlantic Congress Hotel, Messeplatz 3, 45131 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,25 €/Aktie.Den vollständigen Artikel...
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|MR WASH AUTOSERVICE AG
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