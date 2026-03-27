Zürich - Der Solarstromproduzent Edisun Power hat im Geschäftsjahr 2025 weniger Strom produziert und deutlich weniger umgesetzt. Da der für das Jahresergebnis wichtige Verkauf des «Fuencarral»-Projekts noch nicht erfolgt ist, landete das Unternehmen in den roten Zahlen. Der Umsatz fiel um 72,7 Prozent auf 14,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der starke Umsatzrückgang sei vor allem auf den Verkauf des italienischen Portfolios ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab