© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesRenk sichert Auftrag für 188 Getriebe und moderne Federungssysteme, die den Puma-Schützenpanzer bis 2030 optimieren sollen.Renk, führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen Bereich, hat im Rahmen des Schützenpanzerprogramms Puma der Bundeswehr einen Auftrag erhalten, wie das Presseportal berichtet. Der Auftrag umfasst die Lieferung von 188 Getrieben vom Typ HSWL 256 für das 800-kW-Antriebssystem des Fahrzeugs. Die Auslieferung ist für den Zeitraum von Juni 2027 bis voraussichtlich November 2030 geplant. Dr. Alexander Sagel, CEO von Renk sagt dazu: "Der Auftrag bestätigt unsere Rolle als wichtiger Partner der Bundeswehr und unterstreicht das Vertrauen in unsere Fähigkeit, …Den vollständigen Artikel lesen
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