© Foto: newscomDer Iran greift US-Stützpunkte in den Golfstaaten mit Tausenden Drohnen und Raketen an. Dabei zeigt sich, dass Raketen gegen Drohnen ökonomisch nicht sinnvoll sind. Drohnenabwehr als Börsenthema!Eine 4 Millionen US-Dollar teure Patriot-Abfangrakete gegen eine 50.000 US-Dollar teure Shahed-Drohne? Militärisch mag man dieses Gefecht zwar gewinnen, ökonomisch ist es jedoch unsinnig. Und letztlich ist die Ökonomie ein kriegsentscheidender Faktor. [spotify]7GAdI6wAbtRktPVhW6o2jy[/spotify] Der Iran-Krieg bringt das Thema Drohnenabwehr erneut auf die Agenda - auch an der Börse. Und das ist Thema in unserem Podcast Börse, Baby! Im Iran-Krieg haben sich schussgünstige, kanonenbasierte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE