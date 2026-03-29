Der Dax beendete die letzte Handelswoche oberhalb von 22.000 Punkten. Das ist aber rückblickend auch die einzig gute Nachricht. Die Nervosität ist greifbar. Der Iran-Krieg belastet weiterhin die Gemüter und die Stimmung.Im Fokus steht unverändert der Ölmarkt. Die hohen Ölpreise und die massive Beeinträchtigung der Schifffahrt in der Straße von Hormus schüren Inflationsängste. In den letzten Tagen gab es zwar einige Anzeichen von Entspannung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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