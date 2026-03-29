Tech-Aktien liefern derzeit das Lehrbuchbeispiel dafür, wie ein Markt gleichzeitig "korrigieren" und doch erstaunlich stabil wirken kann. Der breite S&P-500 liegt nur rund 8 Prozent unter dem Hoch, der Nasdaq100 etwa 11 Prozent. Unter der Oberfläche ist das Bild deutlich rauer. Nvidia notiert knapp 18,5 Prozent unter dem Hoch, Microsoft sogar gut 33,5 Prozent. Wer nur auf den Index schaut, sieht eine Korrektur - wer auf die Schwergewichte blickt, sieht eine Neubewertung. Bloomberg zeigt, warum sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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