Analyse eines DAX-Schwergewichts Rheinmetall - einst als Garant für satte Gewinne gefeiert, steht derzeit im Rampenlicht der Börsenwelt, allerdings mit einer neuen Rolle: Vom Hoffnungsträger zur Sorgenaktie. Die vergangenen Handelswoche brachte einen deutlichen Rückschlag. Rund acht Prozent Kursverlust machten Rheinmetall-Aktien zum größten Verlierer im DAX. Seit dem Jahreshoch im Januar befindet sich das Papier in einem ausgesprochen schwankungsreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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