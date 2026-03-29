Im RuMaS Express-Service wurde am 19. März über Tesla berichtet. Der Titel lautete: "Tesla vor dem Kursrutsch" Im Artikel wurde die aktuelle charttechnische Situation erläutert und besonders die Bedeutung der Unterstützung bei 330,00 Euro hervorgehoben. Auch wurde auf eine Einschätzung von JP Morgan verwiesen, die Ende Januar ein Kursziel von 145,00 USD ausgesprochen hatten. Die RuMaS Meinung lautete: "Sollte dieses Ziel tatsächlich erreicht werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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