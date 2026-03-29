Am 24. März lautete der Titel unserer Berichterstattung: "Verbio vs. Aemetis: Welche Aktie hat das größere Potenzial?" In unserer Stellungnahme haben wir erläutert, warum wir spekulativ orientierten Anlegern einen Einstieg bei Aemetis vorschlagen. Der Hauptgrund dafür liegt in der Tätigkeit des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Kraftstoffe, was eine Parallele zu Verbio darstellt. Bemerkenswert ist die Entwicklung des Aemetis-Aktienkurses: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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