Der Softwarekonzern SAP aus Walldorf zeigte zu Wochenbeginn erstmals seit längerer Zeit eine deutliche Kurssteigerung. Mit einem Tagesgewinn von 3,13 Prozent konnte das Unternehmen einen guten dritten Platz im DAX erreichen. Trotz dieses Aufschwungs bleibt die Aktie mit einem Kursverlust von etwa 30 Prozent in den vergangenen drei Monaten das Schlusslicht im wichtigsten deutschen Aktienindex.Bereits in der Vorwoche wurde im RuMaS Express-Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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