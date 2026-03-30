Norsk Hydro, einer der führenden Anbieter im Bereich Aluminium und erneuerbare Energien, erlebt heute einen bemerkenswerten Kursanstieg. Nachdem die Aktie im Express-Service vom 12. März unter dem Motto "30% Gewinn trotz Marktturbulenzen!" als RuMaS-Tipp ausführlich besprochen wurde, setzt sich die positive Entwicklung fort. Mit einem Anstieg von rund 11 Prozent und einem Kurs von 9,108 Euro hat Norsk Hydro am Handelsplatz Tradegate ein neues Mehrjahreshoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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