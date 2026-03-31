Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adval Tech Management AG
|Freiburgstrasse 556
|3172 Niederwangen
|Schweiz
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valorennummer:
|896792
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2300868
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2300868 31.03.2026 CET/CEST
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