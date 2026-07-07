Niederwangen - Adval Tech übernimmt das Tiefziehgeschäft der SFS Group und erweitert damit sein Kunden- und Produktportfolio, insbesondere für die Automobilindustrie. Die übernommenen Produktlinien erzielten im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 12 Millionen Franken. Die Produktion wird in den kommenden zwölf Monaten schrittweise am Standort Niederwangen integriert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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