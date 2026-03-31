Morges - Romande Energie hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Gewinn gemacht nach dem starken Rückgang im Vorjahr. Nach einer positiven Gewinnwarnung Mitte Februar war das erwartet worden. Allerdings ist das Ergebnis unter dem Strich auch dank der Alpiq-Beteiligung noch höher als am Markt erwartet ausgefallen. Der Umsatz ging 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 788,5 Millionen Franken zurück und damit stärker als von Analysten zuvor erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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