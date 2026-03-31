Eigentlich sollten Cyber-Security-Aktien derzeit boomen. Denn nie gab es mehr Angriff im Internet und auf Daten, wie jetzt. Doch die Secunet-Aktie zeigt ein völlig anderes Bild: Von einem Niveau um 200 Euro ging es in den vergangenen Tagen bis im Zwischentief bis in den Bereich von 160 Euro nach unten, ehe immerhin eine kleine Erholung einsetzte. Die Schwäche begründet sich aber nicht nur mit demnegativen Umfeld für Software-Aktien in Zusammenhang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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