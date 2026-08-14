Die Ergebnisse von secunet für das erste Halbjahr 2026 bestätigen die bereits im ersten Quartal signalisierte Stärke des Rekord-Auftragsbestands, wobei das zweite Quartal ein starkes Wachstum lieferte. Der Umsatz wuchs um 31,6 % YoY, und das EBIT verdoppelte sich auf über 12,6 Mio. EUR, unterstützt durch operative Hebel. Der Auftragsbestand erreichte mit 360,8 Mio. EUR einen Rekordwert, und das Management präzisierte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf die obere Bandbreite (460-500 Mio. EUR), während die EBIT/EBITDA-Spannen unverändert blieben, da weiterhin Investitionen getätigt werden. Wir betrachten die obere Grenze der Prognose als erreichbar, gestützt durch den Auftragsbestand, einen gezielten Aufbau von Lagerbeständen und die typische Saisonalität im zweiten Halbjahr. Wir erhöhen unsere Schätzungen moderat und heben unser Kursziel auf 210,00 EUR an, während wir die Bewertung unverändert bei HOLD belassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/secunet-security-networks-ag
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