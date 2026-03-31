Berichten zufolge zieht Präsident Donald Trump inzwischen ein Ende des Iran-Kriegs auch dann in Betracht, wenn die Straße von Hormus vorerst geschlossen bleibt. Laut Berichten des Wall Street Journal soll Trump intern zu dem Schluss gekommen sein, dass eine gewaltsame Öffnung der Passage den Konflikt deutlich verlängern würde. Die Märkte reagieren nach einem turbulenten Wochenbeginn eher freundlich. Am Montag sahen wir eine weitere "Flucht aus Tech". Während der Markt insgesamt bis zum Nachmittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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