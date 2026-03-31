© Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Die Produktionsslots für 2029 sind fast weg - und 2030 füllt sich bereits. Siemens Energy zeigt kurz vor den Q2-Zahlen, warum der Konzern zum gefragtesten Infrastrukturlieferanten Europas aufgestiegen ist.Die Produktionskapazitäten für Gasturbinen sind so gefragt wie selten zuvor. Siemens Energy hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bereits Aufträge über 13 Gigawatt eingebucht - und für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen ein ähnlich starkes Ergebnis. Noch bemerkenswerter ist der Blick nach vorne: Die Slots für das Produktionsjahr 2029 füllen sich nach Unternehmensangaben rasant, erste Kapazitäten für 2030 sind bereits reserviert. Bis zum Ende dieses Geschäftsjahres …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE