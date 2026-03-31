Altdorf - Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH weist für das Geschäftsjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen deutlich höheren Gewinn aus. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen im Besitz der Familie Sawiris einen Jahresgewinn von 55,0 Millionen Franken, nach 8,3 Millionen im Vorjahr. Der operative Umsatz erhöhte sich leicht auf 641,4 Millionen Franken (VJ: 630,9 Millionen). Gleichzeitig ging der Bruttogewinn auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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