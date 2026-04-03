Im Blickpunkt zu Ostern: Kandidat für eine mögliche Neubewertung?

Anzeige / Werbung

Eine aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass dieser Titel wieder in den Fokus der Börsencommunity rücken könnte.

Ein bereits dokumentierter technologischer Fortschritt trifft auf einen sich weiter öffnenden Zugang zum US-Kapitalmarkt. Im Raum steht ein möglicher Börsengang an die Nasdaq, auch der Chart sieht nach einem möglichen Turnaround aus…

Noch im Mai 2025 notierte die Aktie bei rund 9,80 CAD, aktuell liegt bei unter 3,00 CAD. Ein deutlich verändertes Bewertungsniveau, und damit eine Ausgangslage, in der neue Impulse erfahrungsgemäß stärker wirken können als in Phasen hoher Erwartungen. Dass der Markt auf neue Informationen sensibel reagiert, hat die Aktie bereits gezeigt: In einer früheren Phase kam es zu einem Anstieg von rund +70% an nur einem Handelstag. Solche Bewegungen sind im Microcap-Segment nicht ungewöhnlich, verdeutlichen jedoch die Dynamik, mit der sich Bewertungen anpassen können. Und zuletzt sieht die Entwicklung nach einem möglich Turnaround aus.

Ein möglicher Hebel: Technologie trifft Kapitalmarktprozess

Jüngst wurde eine Meldung veröffentlicht, die aus kapitalmarktstrategischer Sicht als potenziell entscheidender Fortschritt eingeordnet werden könnte. Im Zentrum steht dabei eine Kombination, die in dieser Form selten ist: Ein bereits dokumentierter technologischer Leistungsnachweis und ein nun weiter konkretisierter Schritt in Richtung US-Kapitalmarkt.

Nach Unternehmensangaben konnte bei einer stark gealterten Elektrofahrzeugbatterie durch eine einmalige elektronische Rebalancing-Anwendung ein Reichweitenzuwachs von +637% erzielt werden, ein Ergebnis, das unter definierten Bedingungen erreicht wurde und erstmals praktisch nachvollziehbar machte, dass sich verlorene Batterieleistung ohne Zelltausch oder chemische Eingriffe wiederherstellen lässt. Vor dem Hintergrund eines weltweit wachsenden Elektrofahrzeugmarktes adressiert dieser Ansatz eines der zentralen Probleme der Branche: den Leistungsverlust bestehender Batteriesysteme.

Bisher unter dem Radar

Und was bislang primär im Hintergrund stattfand, könnte nun eine neue Dimension erhalten. Die bisherigen technologischen Fortschritte wurden in einem Marktumfeld entwickelt und kommuniziert, das typischerweise nur eine begrenzte internationale Aufmerksamkeit erfährt: der Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE), einer Juniorbörse für Micro-Caps. Entsprechend blieb ein Großteil dieser Entwicklung bislang außerhalb des breiten Kapitalmarktfokus.

Mit der nun erfolgten überarbeiteten vertraulichen Einreichung einer F-1-Registrierung bei der US-Börsenaufsicht SEC verändert sich diese Ausgangslage potenziell. Der Schritt steht im Zusammenhang mit einem möglichen Börsengang an einer nationalen US-Wertpapierbörse. Ein solcher Prozess markiert keinen Abschluss, sondern den Eintritt in ein reguliertes Verfahren. Gleichzeitig gilt: Ohne ein entsprechendes Registrierungsverfahren beginnt kein Börsengang in den USA.

Bereits im Juli 2025 wurde hierfür eine US-Investmentbank als exklusiver Finanzberater mandatiert, um den strategischen Weg in Richtung eines möglichen Listings zu begleiten. In diesem Zusammenhang wurde die Nasdaq als bevorzugte Zielbörse benannt. Ein Listing an einer US-Börse, insbesondere an der Nasdaq, könnte die Sichtbarkeit eines Unternehmens deutlich erweitern und den Zugang zu einem breiteren internationalen Investorenkreis ermöglichen, vorausgesetzt, die entsprechenden regulatorischen und marktseitigen Voraussetzungen werden erfüllt. Bislang erfolgt die Notierung ausschließlich an der kanadischen Juniorbörse CSE.

Die jetzt zentrale Frage:

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob sich mit dem laufenden Prozess nicht nur die Kapitalmarktstruktur, sondern auch die Wahrnehmung des Unternehmens grundlegend verändern könnte.

Die Meldung:

Battery X Metals Announces Confidential Submission of Amended Draft Registration Statement with the U.S. Securities and Exchange Commission in Connection with Proposed U.S. National Securities Exchange Initial Public Offering

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Die Aktie:

Battery X Metals*

WKN: A41RJF

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

HIER zur vollständigen Originalmeldung.

Vom Technologiebeweis zur möglichen wirtschaftlichen Relevanz

Die technologischen Fortschritte von Battery X Metals (WKN: A41RJF)* verdichten sich inzwischen zu einem Gesamtbild, das über einen einzelnen Test hinausgeht.

Im Mittelpunkt steht ein dokumentierter Realfall: Ein kommerziell eingesetztes Elektrofahrzeug, dessen Batterie zuvor nur noch rund 40 Kilometer Reichweite aufwies, erreichte nach einer einmaligen elektronischen Rebalancing-Anwendung eine Reichweite von etwa 295 Kilometern. Dies entspricht einem rechnerischen Leistungszuwachs von +637%, erzielt ohne Austausch einzelner Batteriezellen und ohne chemische Zusätze. Doch dieser Einzelfall steht nicht isoliert:

Bereits im Januar 2026 wurde in einem weiteren praxisnahen Test ein zuvor faktisch nicht mehr nutzbares Elektrofahrzeug, mit einer Reichweite von nur noch etwa 0,1 Kilometern pro Ladung, nach einem vollständigen Rebalancing-Prozess wieder in einen fahrfähigen Zustand versetzt. In mehreren realen Fahrzyklen unter gemischten Bedingungen erreichte das Fahrzeug anschließend eine durchschnittliche Reichweite von rund 135,9 Kilometern pro Ladung.

Parallel dazu konnte auf technischer Ebene eine deutliche Verbesserung der Zellbalance innerhalb des Batteriepakets nachgewiesen werden: Die Spannungsdifferenz zwischen den einzelnen Zellen wurde von etwa 0,63 Volt auf rund 0,27 Volt reduziert, ein Indikator für eine wesentlich effizientere Nutzung der vorhandenen Batteriekapazität.

Ergänzt wird dieses Bild durch frühere Validierungen, unter anderem durch den National Research Council of Canada, bei denen gezeigt wurde, dass sich durch gezieltes Rebalancing ein Großteil (99,4% !!!) der durch Zellungleichgewichte verlorenen Kapazität wiederherstellen lässt. In der Gesamtschau entsteht damit erstmals ein konsistentes Bild:

Ein technologischer Ansatz, der nicht nur theoretisch funktioniert, sondern unter unterschiedlichen Bedingungen wiederholt Hinweise auf praktische Anwendbarkeit liefert.

Vor dem Hintergrund eines weltweit wachsenden Elektrofahrzeugmarktes adressiert dieser Ansatz ein zentrales Problem der Branche: den Leistungsverlust bestehender Batteriesysteme bei gleichzeitig hohen Kosten für Ersatzlösungen. Damit rückt die Technologie über den Status eines Einzelnachweises hinaus in einen Kontext, in dem sich Fragen nach Skalierbarkeit, wirtschaftlicher Relevanz und breiter Markteinführung stellen.



Ad-hoc: Fortschritt im US-IPO-Prozess

Vor diesem Hintergrund erhält die aktuelle Ad-hoc-Meldung eine besondere Einordnung.

Mit der nun bekannt gegebenen überarbeiteten vertraulichen Einreichung eines Form-F-1-Registrierungsentwurfs bei der US-Börsenaufsicht SEC hat Battery X Metals (WKN: A41RJF)* nach Unternehmensangaben einen weiteren formalen Schritt im Rahmen eines möglichen Börsengangs an einer nationalen US-Wertpapierbörse vollzogen.

Die aktualisierte Einreichung erfolgt als Reaktion auf Rückmeldungen der SEC zu vorherigen Entwürfen aus Dezember 2025 und Februar 2026 und zeigt, dass sich der Prozess in einer fortgeschrittenen Prüfungsphase befindet, ohne dass daraus ein erfolgreicher Abschluss abgeleitet werden kann. Weder die Anzahl der anzubietenden Aktien noch eine Preisspanne wurden festgelegt. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass der weitere Verlauf von regulatorischen Prüfungen sowie von Marktbedingungen abhängt und dass ein Börsengang nicht garantiert ist.

Gleichzeitig gilt im US-Kapitalmarkt eine grundlegende Voraussetzung: Ohne ein entsprechendes Registrierungsverfahren beginnt kein IPO-Prozess. Und damit verschiebt sich nun womöglich die Ausgangslage:

Ein bislang vor allem technologisch geprägtes Thema tritt in einen strukturierten kapitalmarktseitigen Prozess ein. Sollte dieser Prozess weiter fortschreiten, könnte dies die Grundlage dafür schaffen, dass eine bislang überwiegend im Junior-Segment entwickelte Technologie einem deutlich breiteren internationalen Investorenkreis zugänglich gemacht wird.

Ob und in welchem Umfang sich daraus eine wirtschaftliche und kapitalmarktseitige Neubewertung ergibt, hängt von den weiteren Schritten im Verfahren, der operativen Umsetzung sowie der Marktaufnahme ab.



Ein geplanter Prozess mit zeitlicher Kontinuität

Die aktuelle Entwicklung baut auf früheren Schritten auf. Bereits im Juli 2025 wurde eine US-Investmentbank exklusiv mandatiert, um den Weg in Richtung eines möglichen Listings an einer nationalen US-Börse zu begleiten. Das Mandat umfasst unter anderem strategische Beratung, Unterstützung bei Finanzierungsoptionen sowie die Vorbereitung eines potenziellen Börsengangs. In diesem Zusammenhang wurde die Nasdaq als bevorzugte Zielbörse genannt, neben weiteren möglichen US-Handelsplätzen.

Parallel dazu wurde die Kapitalstruktur angepasst, unter anderem durch einen Reverse Split, ein Schritt, der im Vorfeld kapitalmarktseitiger Transaktionen regelmäßig zu beobachten ist.

Übrigens: Anfang letzten Jahres rückte die Aktie von Battery X Metals (WKN: A41RJF)* bereits als kurzfristig stark bewegter Titel im Micro-Cap-Segment in den Fokus. Die Vorstellung des zweiten Rebalancing-Prototyps führte zu einem Kursanstieg von rund +70% an nur einem Handelstag. Solche Bewegungen sind häufig ereignisgetrieben und kurzfristig. Die aktuelle Situation unterscheidet sich insofern, als dass mehrere Faktoren zusammenkommen: ein dokumentierter technologischer Nachweis, erste kommerzielle Ansätze sowie ein fortgeschrittener kapitalmarktstrategischer Prozess. Ob sich daraus eine nachhaltige Neubewertung ergibt, hängt von weiteren operativen Fortschritten, regulatorischen Entwicklungen und der Marktaufnahme ab..

Ein Thema mit potenzieller Breitenwirkung

Der zugrunde liegende Ansatz von Battery X Metals (WKN: A41RJF)* adressiert eines der zentralen, bislang nur unzureichend gelösten Probleme der Elektromobilität: den fortschreitenden Leistungsverlust von Lithium-Ionen-Batterien im realen Betrieb.

Mit zunehmender Laufleistung und Nutzung driften einzelne Zellen innerhalb eines Batteriepakets auseinander. Diese sogenannten Zellimbalancen führen dazu, dass die tatsächlich nutzbare Kapazität der Batterie deutlich unter ihrem ursprünglichen Potenzial liegt, selbst dann, wenn ein Großteil der physischen Zellsubstanz weiterhin intakt ist. Die wirtschaftliche Konsequenz ist erheblich: Sinkende Reichweite, eingeschränkte Alltagstauglichkeit und im Extremfall der Austausch kompletter Batteriesysteme, häufig zu Kosten im fünfstelligen Bereich.

Gleichzeitig wächst der zugrunde liegende Markt dynamisch. Millionen von Elektrofahrzeugen weltweit nähern sich in den kommenden Jahren dem Ende ihrer Garantiezeit, und damit genau dem Punkt, an dem Leistungsdegradation und wirtschaftlicher Entscheidungsdruck zusammenfallen. Hier setzt der Rebalancing-Ansatz an:

Anstatt Batterien mechanisch zu ersetzen oder chemisch zu behandeln, zielt die Technologie darauf ab, die vorhandene Kapazität durch eine elektronische Neuabstimmung der Zellstruktur wieder nutzbar zu machen. Ziel ist es, die Differenzen zwischen einzelnen Zellen zu reduzieren und damit die effektiv abrufbare Gesamtleistung des Batteriepakets zu erhöhen. Die bisher berichteten Ergebnisse, von signifikanten Reichweitengewinnen bis hin zur Wiederherstellung der Fahrfähigkeit zuvor praktisch unbrauchbarer Fahrzeuge, liefern erste Hinweise darauf, dass dieser Ansatz unter bestimmten Bedingungen funktionieren kann.

Sollte sich diese Technologie in größerem Maßstab als praktikabel erweisen, würde sie nicht nur eine technische Lösung darstellen, sondern einen potenziell neuen Baustein im Umgang mit alternden Batteriesystemen: zwischen Weiternutzung und vollständigem Austausch.

Fazit: Wenn Technologie auf Kapitalmarkt trifft

Battery X Metals (WKN: A41RJF)* hat nach Unternehmensangaben einen technologischen Leistungsnachweis erbracht, der ein zentrales Problem der Elektromobilität adressiert: den Verlust nutzbarer Batteriekapazität trotz weiterhin vorhandener Zellsubstanz.

Die vorliegenden Ergebnisse, von signifikanten Reichweitensteigerungen bis hin zur Wiederherstellung zuvor kaum nutzbarer Fahrzeuge, deuten darauf hin, dass ein elektronischer Rebalancing-Ansatz unter bestimmten Bedingungen praktisch funktionieren kann. Parallel dazu wurde nun ein weiterer formaler Schritt im Rahmen eines möglichen US-Börsengangs vollzogen. Mit der überarbeiteten F-1-Einreichung tritt das Unternehmen in einen strukturierten Prozess ein, der darauf ausgerichtet ist, Zugang zu einem deutlich breiteren internationalen Kapitalmarkt zu schaffen.

Genau in dieser Gleichzeitigkeit liegt die Besonderheit der aktuellen Situation: Eine Technologie, die bislang überwiegend im Umfeld einer Juniorbörse entwickelt wurde, trifft auf einen fortgeschrittenen kapitalmarktseitigen Prozess, der ihre Sichtbarkeit und Einordnung grundlegend verändern könnte.

Sollte sich der eingeschlagene Weg weiter konkretisieren, könnte sich daraus erstmals die Möglichkeit ergeben, dass ein bislang wenig beachteter Ansatz in einen größeren Markt- und Investorenkontext überführt wird.

Ob daraus eine nachhaltige wirtschaftliche Relevanz und eine entsprechende Bewertung am Kapitalmarkt entsteht, bleibt offen und hängt von den nächsten operativen, regulatorischen und marktseitigen Entwicklungen ab. Für risikobewusste Anleger ergibt sich damit eine Konstellation, in der nicht das Ergebnis vorweggenommen wird, sondern der Prozess, der zu einer möglichen Neubewertung führen könnte, bereits sichtbar begonnen haben könnte.

Lesen Sie hier, wie alles funktioniert!

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A41RJF )*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Battery X Metals Inc. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und Battery X Metals Inc. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Battery X Metals Inc. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sedarplus.ca.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA07135M3021