Final Countdown? - Aktie haarscharf "davor"?

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Jetzt gerade wird eine entscheidende Widerstandsmarke "diskutiert". Nach Durchbrechen dieser Marke könnte die Aktie sehr steil gehen...

Stellen Sie sich vor, eine Technologie, die bei einem fast kaputten Elektroauto plötzlich über 600% mehr Reichweite zurückholt: ohne teuren neuen Akku.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Battery X Metals WKN: A41RJF

Genau das hat Battery X (WKN A41RJF) in realen Straßentests beweisen können. Noch befindet sich die Technologie im Prototyp-Stadium. Eine Kommerzialisierung könnte die Aktie in den Fokus des Mainstreams bringen. Und die Kursperformance der letzten Wochen sieht mit nahezu 50% Kursplus vom Tief weg stark aus. Der vorab noch intakte Abwärtstrend könnte bald endgültig verlassen werden.

Das riesige Problem, vor dem Millionen E-Auto-Besitzer stehen:

In den nächsten Jahren werden weltweit fast 40 Millionen Elektroautos aus der Herstellergarantie fallen. Viele davon werden massive Reichweitenverluste erleiden, weil sich die einzelnen Zellen in der Batterie ungleichmäßig abnutzen. Der Austausch einer Batterie bei Tesla Model 3 oder Model Y kostet derzeit je nach Variante und Anbieter zwischen 8.000 und 17.000 US-Dollar plus Einbaukosten.

Die Lösung, die für Aufsehen sorgen könnte

Ein "Wundergerät"? - Eine der ersten Generationen der Battery-X-Innovation

Das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, die die Zellen wieder ins Gleichgewicht bringt, statt die komplette Batterie zu ersetzen. In realen Straßentests konnte damit die Reichweite eines schwer beschädigten Elektro-Lkw von 40 auf 295 Kilometer gesteigert werden: ein Plus von 637%. Die Leistung blieb auch nach über 2.000 Kilometern und vier Monaten stabil.

Diese Technologie wurde zuvor vom National Research Council of Canada validiert, der führenden staatlichen Forschungseinrichtung des Landes. In Labortests mit künstlich erzeugtem Zellungleichgewicht konnte gezeigt werden, dass bis zu 99% der verlorenen Kapazität zurückgewonnen werden können.

Der nächste Schritt: Tesla-Kompatibilität

Battery X (WKN A41RJF) hat jetzt einen eigenen Adapter für Tesla Model 3 und Model Y fertiggestellt. Damit wird die Technologie künftig auch bei den meistverkauften Elektroautos der USA einsetzbar. Tesla Model 3 und Model Y zusammen machen mehr als die Hälfte des gesamten US-Elektroautomarktes aus, Model Y allein rund 34%, Model 3 rund 20%. Tesla selbst liegt bei knapp 60% Marktanteil in den USA.

Wichtig zur Einordnung: Der Adapter befindet sich derzeit noch im Prototyp-Stadium. Das Unternehmen hat bereits einen echten Tesla Model 3 Akku für weitere Tests erworben und arbeitet nun an der Weiterentwicklung hin zu einem serienreifen Produkt. Die erfolgreiche Entwicklung des ersten Arbeitsprototyps bestätigt, dass die digitale Konstruktion in eine funktionierende physische Baugruppe übersetzt werden konnte: ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Serienreife.

Das Vertrauen eines Top-Managers aus der Wirtschaft

Besonders auffällig ist die Personalie von Jeffrey Greenberg. Er war langjähriger Director und Executive Vice President des globalen Schuhkonzerns Skechers, der heute einen Jahresumsatz von über 8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Greenberg war maßgeblich am Aufbau und der internationalen Expansion von Skechers beteiligt und ist nun dem Advisory Board von Battery X (WKN A41RJF) beigetreten. Laut Unternehmensangaben hat er sich nicht nur beratend eingebracht, sondern auch persönlich Geld in die Aktie investiert.

Der große Plan: Nasdaq

Zusätzlich hat Battery X (WKN A41RJF) eine renommierte US-Investmentbank mandatiert, die das Unternehmen bei einem möglichen Listing an der Nasdaq beraten soll. Das Unternehmen ist derzeit an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiert, einem kanadischen Handelsplatz, an dem vor allem kleinere Titel und Early-Stage-Gesellschaften notieren. Ein Wechsel an die Nasdaq würde die Sichtbarkeit und Attraktivität für internationale Investoren deutlich erhöhen. Wichtig zur Einordnung: Es gibt dafür derzeit keine Garantie, ein Nasdaq-Listing ist ein mögliches Ziel, das von weiteren Entwicklungen, Kapital und regulatorischen Voraussetzungen abhängt.

Die Aktie von Battery X (WKN A41RJF) notiert derzeit immer noch weit weg vom Hoch der vergangenen Monate bei einer sehr niedrigen Marktkapitalisierung.

Genau hier entsteht eine außergewöhnliche asymmetrische Chance. Der aktuelle Zeitpunkt vereint nachgewiesene technische Erfolge in realen Fahrzeugen, den klaren Übergang von der Validierung zur Kommerzialisierung, eine extrem niedrige Bewertung und den wachsenden strukturellen Bedarf nach Batterielebensdauer-Verlängerung in einem Markt mit Dutzenden Millionen alternder Elektrofahrzeuge. Es ist der klassische Moment, in dem eine unterbewertete Technologie-Story plötzlich in den Fokus der Marktteilnehmer rücken kann.

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Quellen & weiterführende Informationen

NRC-Validierung / 99% Wiederherstellung verlorener Kapazität Battery X Metals, Validierung und Reichweitenverlängerung BYD-Tests Song, Seal, Han Reichweitensteigerungen über mehrere BYD-Modelle BYD als weltweit größter EV-Hersteller Über 4,5 Mio. Fahrzeuge und Battery-X-Testdaten BYD / Battery X Metals - Zusatzquelle Reichweitensteigerung und BYD-Kontext Jeffrey Greenberg tritt Advisory Board bei Greenberg-Hintergrund und Skechers-Bezug Greenberg beteiligt sich an Privatplatzierung 2,4-Mio.-Dollar-Finanzierung mit Beteiligung Greenbergs Privatplatzierung - Zusatzquelle Abschluss der 2,4-Mio.-Dollar-Finanzierung Nasdaq-Strategie US-Investmentbank und möglicher Nasdaq-Weg X-Energy Unternehmensprofil SMR-Reaktoren, TRISO-Brennstoff und Unternehmensinformationen X-Energy IPO Pricing des upsized Initial Public Offering SpaceX-Bewertung Erwartete IPO-Bewertung laut WSJ

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