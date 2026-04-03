Im März stand die Evotec-Aktie im Fokus verschiedener Analysten. Dabei fielen die Einschätzungen der Berenberg Bank und von RBC Capital Markets besonders ins Gewicht. Die Berenberg Bank bekräftigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 9,70 Euro, während RBC Capital Markets ebenfalls eine Kaufempfehlung aussprach und das Kursziel auf 10,00 Euro setzte. Einen anderen Ansatz verfolgt die Deutsche Bank: Hier lautet die Empfehlung "Halten", das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS