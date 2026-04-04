Ein Blick auf Kurstrends und überraschende Muster rund um die GeschäftszahlenSAP veröffentlicht am 23. April 2026 um 22:05 Uhr die Quartalsergebnisse. Um 23:00 Uhr folgt eine englische Telefonkonferenz für Analysten, deren Aufzeichnung später verfügbar ist.Doch nicht nur die Geschäftszahlen sorgen für Spannung - auch der Aktienkurs von SAP gibt Rätsel auf. Früher galt eine einfache Faustregel: Steigt die Aktie vor der Präsentation der Zahlen, stehen ...

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