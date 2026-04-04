Am letzten Sonntag wurde im RuMaS Express-Service ein Einstieg beim brasilianischen Unternehmen Cosan vorgeschlagen. Die Aktie wurde einer charttechnischen Analyse unterzogen, wobei insbesondere der Kursverlauf von über 20,00 USD auf unter 4,00 USD betrachtet wurde. Daraus ergab sich die Einschätzung, dass sich Cosan seit August des vergangenen Jahres in einer Bodenbildungsphase befindet.Im Januar dieses Jahres verzeichnete die Aktie nach einem Tiefpunkt ...

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