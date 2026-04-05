Wer sich mit dem Aktienmarkt beschäftigt, kommt an einem Begriff kaum vorbei: Stockpicking. Doch was steckt dahinter - und warum ist es bis heute ein zentraler Baustein erfolgreicher Anlagestrategien? Der RuMaS Express-Service und die Trading-Tipps setzen seit vielen Jahren auf diese Methode und erzielen damit beachtliche Erfolge.Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Täglich werden Märkte und Unternehmen sorgfältig analysiert. Ziel ist es, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.