Wer sich mit dem Aktienmarkt beschäftigt, kommt an einem Begriff kaum vorbei: Stockpicking. Doch was steckt dahinter - und warum ist es bis heute ein zentraler Baustein erfolgreicher Anlagestrategien? Der RuMaS Express-Service und die Trading-Tipps setzen seit vielen Jahren auf diese Methode und erzielen damit beachtliche Erfolge.Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Täglich werden Märkte und Unternehmen sorgfältig analysiert. Ziel ist es, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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