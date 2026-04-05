Eine hohe Trefferquote bei Aktieninvestments ist grundsätzlich ein Grund zur Freude. Wer regelmäßig erfolgreiche Investitionen tätigt, kann sich auf die Schulter klopfen und muss sich um die grundlegenden Herausforderungen des Aktienhandels zunächst keine Sorgen machen. Dennoch lohnt es sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was hinter einer hohen Trefferquote steckt und welche Risiken dabei nicht außer Acht gelassen werden sollten.Unterscheidung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.