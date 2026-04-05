Eine hohe Trefferquote bei Aktieninvestments ist grundsätzlich ein Grund zur Freude. Wer regelmäßig erfolgreiche Investitionen tätigt, kann sich auf die Schulter klopfen und muss sich um die grundlegenden Herausforderungen des Aktienhandels zunächst keine Sorgen machen. Dennoch lohnt es sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was hinter einer hohen Trefferquote steckt und welche Risiken dabei nicht außer Acht gelassen werden sollten.Unterscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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