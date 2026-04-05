Die Börse bleibt ein Ort voller Überraschungen und Spannung: Wer glaubt, Muster haben ewig Bestand, wurde in letzter Zeit eines Besseren belehrt. Besonders rund um die Veröffentlichung von Geschäftszahlen erleben Trader aktuell einen Wandel, der neue Chancen und Risiken birgt.Traditionelle Faustregel - Früher war alles einfacherJahrelang folgten Trader einer simplen Regel: Stieg eine Aktie vor der Bekanntgabe der Zahlen, durfte mit guten Ergebnissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS