Die Börse bleibt ein Ort voller Überraschungen und Spannung: Wer glaubt, Muster haben ewig Bestand, wurde in letzter Zeit eines Besseren belehrt. Besonders rund um die Veröffentlichung von Geschäftszahlen erleben Trader aktuell einen Wandel, der neue Chancen und Risiken birgt.Traditionelle Faustregel - Früher war alles einfacherJahrelang folgten Trader einer simplen Regel: Stieg eine Aktie vor der Bekanntgabe der Zahlen, durfte mit guten Ergebnissen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.