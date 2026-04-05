Wie du mit schnellem Denken und cleveren Analysen Chancen am Markt erkennstKurzfristiges Investieren ist eine echte Herausforderung! Anders als beim klassischen, langfristigen Anlegen, bei dem Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) eine große Rolle spielen, zählen beim schnellen Aktienhandel andere Faktoren. Du brauchst vor allem eines: Erfahrung und einen guten Instinkt!Erhahrene Trader wissen, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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