Warum gezielte Beobachtung dein Trading auf das nächste Level hebtWas steckt hinter einer Watchlist?Im Kosmos des Aktienhandels ist die Watchlist das Navigationsinstrument vieler Trader. Sie ist weit mehr als eine belanglose Übersicht: Es handelt sich um eine individuell zusammengestellte Sammlung von Wertpapieren, die das persönliche Interesse geweckt haben, ohne dass sie bereits gekauft wurden. Mit einer Watchlist werden Kursverläufe und relevante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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