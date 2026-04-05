Der Gedanke, an der Börse zu investieren, fasziniert viele - doch gerade Einsteiger stehen oft vor einem scheinbar undurchdringlichen Dschungel aus Fremdwörtern und komplexen Abläufen. Ein Begriff begegnet Ihnen dabei besonders häufig: die Aktie. Was steckt dahinter und weshalb lohnt es sich, sich damit näher zu beschäftigen?Was ist eigentlich eine Aktie?Einfach gesagt, ist eine Aktie ein Wertpapier, das den Inhaber - auch Aktionär genannt - zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...