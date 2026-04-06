Wer an der Börse erfolgreich sein möchte, braucht nicht nur gute Nerven, sondern auch eine durchdachte Strategie. Besonders in turbulenten Marktphasen ist es entscheidend, flexibel auf Kursbewegungen reagieren zu können - sei es mit Long- oder Short-Trades. Der RuMaS Express-Service zeigt, wie das gelingen kann.Beeindruckende Trefferquote - ein Beweis für die StrategieIm ersten Quartal dieses Jahres überzeugte der RuMaS Express-Service mit einer ...

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