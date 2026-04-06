Verständliche Tipps für einen erfolgreichen Start im AktienhandelViele Menschen, die zum ersten Mal an der Börse investieren, träumen davon, mit jedem Handel Geld zu verdienen. Doch die Realität sieht anders aus: Es gibt keine hundertprozentige Trefferquote beim Investieren. Selbst erfahrene Anleger treffen nicht immer die richtige Entscheidung und müssen gelegentlich Verluste verkraften.Ein häufiger Fehler von Börsen-Neulingen ist es, nach einer ...

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