Ein heißer Kandidat für schnellen Erfolg am AktienmarktWer träumt nicht davon, am Aktienmarkt in kurzer Zeit beachtliche Gewinne zu erzielen? Genau diese Chance bietet sich aktuell für mutige Trader mit dem richtigen Riecher - und einem starken Hebel. Aus charttechnischer Sicht steht ein Wertpapier, das am Wochenende im Express-Service besprochen wurde, im Fokus. Die Zeichen stehen auf Gegenreaktion: Der Einstiegskurs wurde bereits in der Vorwoche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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