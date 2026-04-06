Ein heißer Kandidat für schnellen Erfolg am AktienmarktWer träumt nicht davon, am Aktienmarkt in kurzer Zeit beachtliche Gewinne zu erzielen? Genau diese Chance bietet sich aktuell für mutige Trader mit dem richtigen Riecher - und einem starken Hebel. Aus charttechnischer Sicht steht ein Wertpapier, das am Wochenende im Express-Service besprochen wurde, im Fokus. Die Zeichen stehen auf Gegenreaktion: Der Einstiegskurs wurde bereits in der Vorwoche ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.