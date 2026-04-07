Am Ostersamstag wurde im RuMaS Express-Service auf das französische Unternehmen Eutelsat, das im Bereich Satellitenkommunikation tätig ist, aufmerksam gemacht. Heute Morgen wurde der vorgeschlagene Einstiegskurs erreicht und die Aktie verzeichnete in der Spitze einen Tagesgewinn von nahezu acht Prozent - ein beachtliches Ergebnis für diesen Trading-Tipp. Diese Chance hatten wir unseren Abonnenten so schmackhaft gemacht: "Betrachtet man den aktuellen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.