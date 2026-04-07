Am Ostersamstag wurde im RuMaS Express-Service auf das französische Unternehmen Eutelsat, das im Bereich Satellitenkommunikation tätig ist, aufmerksam gemacht. Heute Morgen wurde der vorgeschlagene Einstiegskurs erreicht und die Aktie verzeichnete in der Spitze einen Tagesgewinn von nahezu acht Prozent - ein beachtliches Ergebnis für diesen Trading-Tipp. Diese Chance hatten wir unseren Abonnenten so schmackhaft gemacht: "Betrachtet man den aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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