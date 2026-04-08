Evotec meldet einen lukrativen Beteiligungs-Exit - und liefert damit genau das, worauf Investoren gehofft haben. Durch die Übernahme der Biotech-Firma Tubulis durch Gilead Sciences winken Evotec rund 100 Millionen US-Dollar - mit zusätzlicher Upside. Millionen-Zufluss durch Tubulis-Übernahme Evotec profitiert direkt von der Übernahme der Tubulis GmbH durch Gilead Sciences. Als Investor hält das Unternehmen über seine Venture-Aktivitäten eine Beteiligung von rund 3,14 Prozent. Beim Abschluss der Transaktion, der für das zweite Quartal 2026 erwartet wird, sollen rund 100 Millionen US-Dollar an Evotec ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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