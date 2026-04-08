Am Mittwoch ist die Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Konflikt deutlich zu spüren. Starke Kurssprünge sind fast bei allen Werten eingetreten. Das gilt auch für die Aurubis-Aktie; aktuell verbessert sie sich um +6,4% und steht bei 167,70 €. Ist der Weg zu einem neuen Allzeithoch frei? Entspannung bei Energiepreisen Die Chancen für eine vorübergehende Waffenruhe standen 50:50. Das US-Ultimatum an den Iran lief am Dienstag ab. In letzter Minute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de