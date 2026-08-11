Salzgitter meldet sich im ersten Halbjahr 2026 eindrucksvoll zurück. Der Stahlkonzern hat das operative Ergebnis massiv verbessert und nach einem Vorsteuerverlust im Vorjahr wieder klar schwarze Zahlen geschrieben. Rückenwind kam gleich von mehreren Seiten: Die Aurubis-Beteiligung lieferte einen außergewöhnlich hohen Ergebnisbeitrag, das Effizienzprogramm P28 greift sichtbar und auch die Kerngeschäfte Stahlerzeugung, Handel und Technologie entwickelten sich deutlich besser. Zusätzliche Fantasie bringt die vollständige Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Der Konzern hat seine Jahresprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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