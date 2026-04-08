Der auf China-Importe spezialisierte Elektrofahrzeug-Anbieter Ari Motors bietet den E-Transporter Ari 458 Pro bereits in über 30 Aufbauvarianten an. Nun kommt mit dem "Campingmobil" das eigenen Angaben zufolge kleinste Wohnmobil Deutschlands hinzu. Ab 1. Mai soll die Camping-Variante zu Nettopreisen ab 25.530 Euro bestellbar sein. Der Name Ari 458 Pro lehnt sich an den seit 2019 erhältlichen Leichttransporter Ari 458 an. Technisch stammen die beiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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