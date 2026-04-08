Am frühen Morgen des heutigen Tages, genauer gesagt gegen 2:00 Uhr, erhielt ich eine Eilmeldung vom Handelsblatt. Diese Nachricht ließ darauf schließen, dass die Kurse zur Börseneröffnung steigen würden. Gegen 5:00 Uhr warf ich einen Blick auf die asiatischen Börsen und war überrascht, in welchem Ausmaß die Kurse tatsächlich nach oben gingen. Die Entwicklung übertraf meine Erwartungen und zeigte, wie dynamisch die internationalen Märkte auf positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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