Nach einem deutlichen Kursverlust von fast 30 Prozent ausgehend vom Allzeithoch im Februar wurde am 30. März auf die Jost Werke Aktie im RuMaS Express-Service aufmerksam gemacht. In der damaligen Analyse wurde betont, dass sich nach den jüngsten Rückgängen an freundlichen Börsentagen eine Erholung abzeichnen könnte. Für Trader bot sich dadurch eine attraktive Möglichkeit: Das erste Kursziel wurde mit 54,00 Euro angegeben und nach Erreichen der Unterstützungszone ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.