Nach einem deutlichen Kursverlust von fast 30 Prozent ausgehend vom Allzeithoch im Februar wurde am 30. März auf die Jost Werke Aktie im RuMaS Express-Service aufmerksam gemacht. In der damaligen Analyse wurde betont, dass sich nach den jüngsten Rückgängen an freundlichen Börsentagen eine Erholung abzeichnen könnte. Für Trader bot sich dadurch eine attraktive Möglichkeit: Das erste Kursziel wurde mit 54,00 Euro angegeben und nach Erreichen der Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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