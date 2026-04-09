Am Abend des 31. März, gegen 19:30 Uhr, wurde im Express-Service die Überschrift gewählt: "Analysten bleiben optimistisch trotz Kursrückgang". Im dazugehörigen Text wurde auf die deutlichen Kursverluste eingegangen, wie sie in dieser Größenordnung schon lange nicht mehr aufgetreten sind. Dieser Hinweis diente als Grundlage für den Trading-Tipp: "Die Aktie ist heute an der Nasdaq mit einer Aufwärtslücke in den Handelstag gestartet, was zunächst als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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