Das Angebot der Raiffeisen Bank International AG (RBI) für alle Aktien der Addiko Bank AG um 23,05 Euro je Aktie (cum Dividende) finde ich durchwegs überraschend. Und ein bisschen wenig, da die Aktie aktuell bei 26 Euro notiert - seit 1.April 2026 übrigens nicht mehr im ATX Prime Index, sondern nur noch im Standard Market. Warum die Aktionäre - es gibt einige, die zwischen fünf und zehn Prozent halten - weniger akzeptieren sollten als der Markt derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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